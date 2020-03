Valentino Rossi doa "centenas de milhares de euros" para ajudar hospital na luta contra o coronavírus

A Itália é por estes dias o país com situação mais complicada em torno do coronavírus e são várias as personalidades do país que procuram de alguma forma ajudar. Também ele afetado pela crise, já que se encontra retido num país em quarentena total, Valentino Rossi foi um dos que maior contribuição deu a um fundo de recolha de verbas aberto para ajudar o Hospital Marche Nord, de Pésaro.





Segundo a ANSA, o piloto de MotoGP terá feito uma "generosa doação económica", na ordem das centenas de milhares de euros para a referida unidade hospital, que desta forma conseguiu desbloquear fundos para a aquisição de 20 ventiladores adicionais."Vários empresários e cidadãos privados abriram a associação 'Juntos por Marche Nord' com o único propósito de apoiar o hospital Marche Nord e fazer frente à emergência do Coronavírus. Graças a esta contribuição já chegaram os primeiros ventiladores, essenciais para os cuidados intensivos do nosso hospital", explicou Maria Capalbo, chefe daquela unidade hospitalar.