Valentino Rossi é 'rei' do GP Portugal e tem recorde numa derrota

O italiano Valentino Rossi é o maior dominador do Grande Prémio de Portugal de velocidade em motociclismo, com cinco vitórias na categoria rainha em 13 participações mas foi uma derrota do italiano que ficou para a história.

Aconteceu em 2006, quando o espanhol Toni Elias (Honda) bateu Rossi por dois milésimos de segundo, naquela que é a menor diferença de sempre entre primeiro e segundo classificados em MotoGP.

Esta derrota foi decisiva para Rossi perder o título desse ano, conquistado na prova seguinte pelo malogrado norte-americano, Nicky Hayden (Honda).

Além das cinco vitórias de Rossi e desta derrota, o GP de Portugal entrou, também, para a história do motociclismo por ter sido a prova de estreia do espanhol Marc Márquez, em 2008, na classe mais baixa, a de Moto3.

Márquez, seis vezes campeão do mundo e considerado o melhor piloto da atualidade, teve, em 2010, uma das corridas mais memoráveis da história do campeonato.

Quando lutava pelo título na classe de 125cc, caiu na volta de formação da grelha, danificando a sua Derbi.

Após uma passagem rápida pelas boxes para reparar alguns dos danos na sua mota, largou do 17.º e último lugar.

Na primeira curva, contudo, já era quarto classificado, não demorando a chegar ao primeiro lugar, festejando o título de campeão com uma recuperação que fez a fama do piloto catalão.

Entre as curiosidades, destaque para o facto de o primeiro GP de Portugal ter sido disputado em Espanha, no circuito de Jarama.

Só a partir de 2000 passou para o Estoril, tendo sido o australiano Garry McCoy (Yamaha) a vencer na categoria rainha. Já na última visita ao Estoril, em 2012, foi outro australiano a vencer, Casey Stoner (Honda).

Foram vários os portugueses que participaram como convidados, sobretudo nas categorias inferiores.

Miguel Oliveira (KTM) será o primeiro português a correr em solo nacional na categoria rainha, no Grande Prémio de Portugal, no autódromo de Portimão, em 22 de novembro.

Após três provas, o Mundial é liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 59 pontos, mais 17 do que o espanhol Maverick Viñales (Yamaha). Oliveira ocupa o 12.º lugar, com 18.