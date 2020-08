Valentino Rossi elogia KTM e dá exemplo de Miguel Oliveira

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) elogiou esta quinta-feira a evolução da KTM face a 2019 e as prestações do piloto português Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP. Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Áustria deste fim de semana, Rossi disse que os pilotos da KTM "são muito fortes" no circuito de Spielberg, que recebe a quarta corrida da temporada, e que "provavelmente são os favoritos".



"A sua evolução em comparação com o ano passado é impressionante e a KTM fez um grande esforço neste seu programa do MotoGP. Em Jérez já tinham sido competitivos e em Brno creio que sem a queda do Pol Espargaró poderiam ter feito uma dobradinha. São muito fortes e talvez sejam os favoritos aqui, porque já no ano passado, por exemplo, o Miguel Oliveira fez uma corrida muito boa aqui", lembrou o italiano, aludindo ao oitavo posto do português.





"Têm pelo menos três pilotos numa forma fantástica e a pilotar forte. Por isso, sim, podem lutar pelo título de certeza", atirou o lendário piloto, nove vezes campeão mundial.

Rossi disse ainda que "o campeonato está em aberto" e que os últimos resultados foram definidos "pelos pneus".

"Os dez ou 15 primeiros pilotos estão muito próximos uns dos outros e tudo pode mudar da manhã para a tarde. Às vezes estás fora da Q2 [segunda fase da qualificação] e a seguir ganhas a corrida, como foi o caso de [Brad] Binder em Brno [a prova anterior]", exemplificou.

O GP da Áustria é a quarta prova do calendário revisto do Mundial de MotoGP, que terá a 14.ª e última jornada no Autódromo Internacional do Algarve, a 22 de novembro.