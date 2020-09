Valentino Rossi elogia estilo de Miguel Oliveira: «É astuto, muito limpo e preciso»

Valentino Rossi voltou esta quinta-feira a deixar rasgados elogios a Miguel Oliveira, apontando o piloto português como um dos nomes mais fortes para assumir o topo do Mundial de MotoGP nos próximos anos. Na ótica do lendário italiano, que este ano já acabou várias provas atrás do piloto da Red Bull KTM Tech3, Oliveira tem um estilo que lhe agrada e que o torna num dos nome sa ter em conta para o futuro.





"Gosto de seguir os pilotos jovens e o Miguel é um deles. Gosto do seu estilo, porque é astuto, muito limpo e preciso. Tem demonstrado o seu nível este ano, porque também a KTM subiu de nível. Já demonstrou que está preparado para lutar por vitórias e estou certo que se poderá converter num dos pilotos mais fortes do MotoGP", declarou o italiano, em conferência de imprensa do Grande Prémio deste fim de semana, a realizar-se em Misano.Por outro lado, Rossi refutou os rumores que apontam para a sua retirada no final deste ano. "Não é verdade que tenha pensado em retirar-me. A situação é a mesma de há três semanas. Não temos pressa, mas ainda temos que acertar algumas coisas com a Yamaha. Ainda não está assinado, mas posso dizer a 99% que irei correr pela Petronas no próximo ano. Creio que em Barcelona [dentro de duas semanas] já estará assinado. Acho que no dia em que me retirar será uma notícia muito importante, por isso se escreves na internet que o Valentino Rossi se retirou haverá certamente muita gente que vai clicar. Mas a situação não mudou e vou continuar a correr no próximo ano", garantiu.