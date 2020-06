Vice-campeão de MotoGP partiu clavícula numa corrida de motocrosse

O italiano Andrea Dovizioso, vice-campeao mundial de MotoGP nos últimos três anos, fraturou este domingo a clavícula esquerda quando participava numa corrida do campeonato regional de motocrosse, em Itália.

O piloto da Ducati caiu na pista de Monte Coralli durante uma corrida do regional de Emilia Romagna, e teve de ser transportado de helicóptero para o hospital local.

O corredor de 34 anos, que tinha sido autorizado pela equipa italiana a praticar motocrosse para acelerar o processo de treino antes do arranque do Mundial de MotoGP em velocidade, foi já operado à lesão para tentar estar à partida da primeira prova do campeonato deste ano, no dia 19 de julho, em Jerez de la Frontera, em Espanha.

O campeonato do mundo de velocidade em motociclismo, que congrega as categorias de Moto3, Moto2 e MotoGP, na qual milita o português Miguel Oliveira, tinha início previsto para o dia 08 de março, no Qatar, mas viu o arranque cancelado devido à pandemia do novo coronavírus.