Yamaha rescinde contrato com Maverick Viñales com efeito imediato

Maverick Viñales não vai voltar a correr pela Yamaha esta época, anunciou esta sexta-feira a equipa japonesa através de comunicado. A relação entre o piloto espanhol e a Yamaha tem vindo a piorar nas últimas semanas e agora chega mesmo ao fim "com efeito imediato".





Refira-se que Viñales já tinha assinado contrato com a Aprilia , equipa pela qual vai correr a partir do próximo ano, e tinha sido suspenso pela equipa japonesa , depois de um "inexplicável funcionamento irregular da moto" por parte do piloto no GP da Estíria. O espanhol é mesmo acusado de ter tentado, de forma deliberada , 'rebentar' com o motor da sua moto.Entretanto, Viñales já tinha pedido desculpa pelo seu comportamento e garantido que "nunca quis pôr ninguém em risco com esta situação".O CEO da Yamaha, Lin Jarvis, já veio explicar porque foi tomada esta decisão de terminar esta ligação de quatro anos e meio."Prometemos continuar até ao final da temporada infelizmente no GP da Estíria a corrida não terminou bem e, consequentemente, após profunda consideração de ambas as partes, foi tomada a decisão mútua de que seria melhor para ambas as partes terminar já a ligação. A separação antecipada vai permitir ao piloto seguir para a futura equipa e também permitirá que a Yamaha concentre os seus esforços nas restantes corridas da temporada com um piloto substituto, que ainda não está definido", frisou.