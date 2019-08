Zarco elogia Miguel Oliveira e explica por que tem ficado atrás do português

De saída da KTM depois de uma primeira metade de temporada verdadeiramente para esquecer, o francês Johann Zarco deixou rasgados elogios ao trabalho de Miguel Oliveira na Tech 3, considerando que o português tem uma abordagem melhor à moto e que, por isso, é capaz de conseguir melhores resultados."Sei o que ele está a fazer. Tem sido capaz de ser muito constante no seu trabalho e acabou por se sair muito bem. Está aberto a adaptar-se à moto e é por isso que está a fazer as coisas bem melhor do que eu nas últimas corridas. Aliás, ao falar com o seu mecânico chefe [Guy Coulon], percebi que eles estão a tentar manter a moto num plano constante, de forma a que ele se vá adaptando com o tempo. Foi isso mesmo que não fizemos, porque estivemos a tentar mudar tudo para procurar abrir novas portas. É quase como se estivéssemos a fazer trabalhos diferentes. De momento o trabalho que ele tem permite-lhe ter vantagem sobre mim", explicou o piloto francês.De resto, para lá de Zarco também o próprio Sebastian Risse deixou palavras bastante positivas para com o português. "O Miguel iniciou-se no MotoGP como um livro em branco, por isso está bastante aberto a novidades. Ele absorve o melhor dos estilos de condução de todos os pilotos e procura desenvolver-se nesse sentido. Isso é muito bom", declarou Sebastian Risse.Quanto a Miguel Oliveira, continua com os pés bem assentes na terra e assume que o objetivo para a segunda metade da época continua a ser o mesmo. "Ao vir para este projeto não sabia bem o que esperar, por isso o objetivo sempre foi pontuar em todas as provas, algo que conseguimos em praticamente todas nesta primeira fase. Agora na segunda metade da época o objetivo continua a ser o mesmo, a menos que sinta que a moto é capaz de melhor. Nesta última prova senti que seria possível lutarmos pelo top-10, algo que acabámos por conseguir. Nas próximas corridas veremos o que sucede", disse o português.De resto que Miguel Oliveira é atualmente o 15.º colocado no Mundial, com 26 pontos, mais 4 do que Zarco, que ocupa a 17.ª posição.