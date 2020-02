Zarco 'pegou-se' com Lorenzo e espanhol não perdoou na resposta

O Mundial de MotoGP ainda não começou, mas Johann Zarco parece estar já disposto a deixar a sua marca... pelo menos fora das pistas. O mais recente visado foi o espanhol Jorge Lorenzo, já retirado da atividade, que este fim de semana foi alvo de duras críticas do francês da Avintia Ducati numa entrevista à 'Marca'. Em causa está a suposta falta de coragem de Lorenzo para deixar a Honda quando os resultados não apareceram, tudo por causa daquilo que diz terem sido razões financeiras..."Creio que ele tinha mais medo pelo dinheiro do que eu. Por isso é que esperou tanto. Mas eu não penso como ele. O dinheiro importa-me muito menos. Tive de pedir um crédito para ter a minha casa. Já ele vive num país onde não paga imposto... ou paga poucos. Eu vivo em França, pago os meus impostos e uma hipoteca. Tinha muitas razões para continuar por dinheiro, mas não o fiz", declarou o francês, à 'Marca'.As declarações do gaulês não passaram em claro ao espanhol, que nas redes sociais reagiu de uma forma... explosiva. "Não gosto de me meter na gestão económica de ninguém, cada um faz o que pode com o que tem. Mas já que infelizmente se meteu onde não devia... Creio que devia questionar-se por que razão, depois de mais de dez anos no Mundial, ser bicampeão do Mundo e assinar pela KTM, ainda continuar a pagar uma hipoteca pela sua casa", escreveu o piloto da Yamaha, numa resposta carregada de ironia.