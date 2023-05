É já esta quinta-feira que arranca oficialmente a 56ª edição do Vodafone Rali de Portugal, que volta a contar com um elenco recheado de azes do volante, apesar de, ao contrário do ano passado, não contar com as duas maiores lendas do Mundial de Ralis (WRC): Sébastien Loeb e Sébastien Ogier.



Esta edição terá a particularidade de realizar-se um mês depois de Craig Breen ter perdido a vida durante os testes para o Rali da Croácia, ele que também era um dos integrantes do Campeonato Portugal de Ralis (CPR). Não faltarão momentos de homenagem ao irlandês durante o evento.



O Rali de Portugal vai apresentar algumas novidades este ano ao nível do seu traçado, pelo que vale a pena consultar toda a informação neste guia que lhe apresentamos. Não só abordaremos todos os dados relevantes em relação à prova deste ano, como também faremos uma passagem pelo que já aconteceu na temporada do WRC e no CPR.