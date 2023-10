Thierry Neuville lidera Rali Centro Europeu após primeiras superespeciais

O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20) lidera o Rali Centro Europeu, penúltima prova do Campeonato do Mundo, após a disputa das primeiras duas superespeciais.

Numa prova que se disputa, pela primeira vez, em três países, Neuville concluiu o dia na República Checa com o tempo de 6.06,9 minutos, deixando no segundo lugar o estónio Ott Tänak (Ford Puma), a 1,2 segundos, com o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris) em terceiro, a 5,8.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota), que pode se sagrar bicampeão mundial este fim de semana se bater o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris), terminou o dia na quarta posição, a 5,9 segundos do comandante. Evans é oitavo, a 10,7 de Neuville e a 4,8 de Rovanperä.

O finlandês chega a esta ronda, que se disputa nas estradas da Alemanha, República Checa e Áustria, no comando do campeonato, com 31 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa britânico.

O piso molhado foi fator decisivo para este primeiro dia, que teve o presidente checo, Petr Pavel, a dar a partida.

Neuville, que tinha sido o terceiro mais rápido na primeira especial do dia, aproveitou a escolha de pneus mais arriscada para acabar na liderança.

"Achava que a escolha deveria ser entre os pneus de chuva e os macios (slicks), e escolhi os macios no último instante. As luzes de aviso dos carros refletiam no asfalto molhado e não se via bem, mas, ainda assim, consegui fazer uma segunda especial limpa", explicou o piloto belga, que já está arredado da luta pelo título.

Na sexta-feira, os pilotos deixam o parque fechado em Passau, na Alemanha, para enfrentar seis troços na República Checa, com um total de 121,80 quilómetros cronometrados, sem assistência a meio do dia.