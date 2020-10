Acidente com ferido grave no Rali do Vidreiro na Marinha Grande

Um acidente no Rali Vidreiro 2020, que começou esta as provas oficiais na Marinha Grande, provocou esta manhã ferimentos graves num participante, informou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.

Segundo a mesma fonte, o alerta para o acidente entre veículos da prova foi dado pelas 10:00, obrigando a acionar o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estão 18 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos bombeiros e autoridades, disse ainda fonte do CDOS.

As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se hoje a prova oficial, que teve partida no Parque da Cerca, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.