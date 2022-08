Acidente no Rali Vinho da Madeira: jovem de 12 anos ferida com gravidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rali Vinho Madeira terminou da pior forma, com um acidente grave na zona da Encumeada. Uma jovem de 12 anos foi atropelada pelo concorrente Miguel Gouveia/Tiago Fernandes, quando atravessou a estrada no momento em que a viatura passava.Segundo as últimas informações, a adolescente foi projetada e está em paragem cardiorespiratória.