Alexandre Camacho lidera Rali da Madeira após primeira etapa

Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) lidera esta sexta-feira em 'casa' o Rali da Madeira após a primeira etapa da sexta prova do Nacional de Ralis.O madeirense chegou ao final do primeiro dia com 8,3 segundos de vantagem sobre o espanhol José Maria Lopez (Citroën C3 R5) e 27,3 sobre Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), o primeiro dos pilotos que disputam o Nacional de Ralis.Esta 60.ª edição da prova insular, que pontua também para o International Rally Trophy, tem sido uma das mais rápidas. Hoje bateram-se recordes em várias das dez classificativas disputadas no asfalto madeirense.O italiano Giandomenico Basso (Skoda Fabia R5), cabeça de cartaz da prova, é o quarto, a 35,1 segundos de Camacho.José Pedro Fontes (Citroën C3 R5), que na geral é apenas sexto classificado, é o segundo dos pilotos do Nacional, na frente de Armindo Araújo (Hyundai i20), que é apenas oitavo da geral.O líder do Campeonato de Portugal de Ralis, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), já cedeu mais de cinco minutos, ocupando o 16.º ludar da geral, sétimo entre os pilotos do Nacional.Este sábado disputam-se as derradeiras oito classificativas.