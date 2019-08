Alexandre Camacho vence Rali da Madeira

Alexandre Camacho (Skoda Fabia R5) confirmou este sábado a vitória no Rali da Madeira, enquanto Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) foi o melhor dos pilotos que disputam o Nacional, na terceira posição.O piloto madeirense deixou o espanhol José Maria Lopez (Citroën C3 R5), segundo classificado, a 40,3 segundos, com Bruno Magalhães a terminar no terceiro lugar, a 1.08,3 minutos.A 60.ª edição do Rali Vinho Madeira foi dominada pelo piloto insular, que venceu 13 das 19 classificativas disputadas e igualou o recorde de Américo Nunes, ao triunfar pela terceira vez consecutiva na prova organizada pelo Club Sports Madeira.Para além de pontuar para o International Rally Trophy e para o Regional madeirense de ralis, esta prova era também a sexta ronda do Campeonato Nacional e, aí, foi Bruno Magalhães a conseguir o triunfo pela primeira vez esta época.O piloto da Hyundai deixou José Pedro Fontes (Citroën C3 R5) a 34,3 segundos, com Armindo Araújo na terceira posição, já a 1.57,3 minutos do companheiro de equipa.O líder do campeonato, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5), acabou por subir ao sexto posto final, depois de uma penalização de dois minutos imposta a Miguel Correia (Ford Fiesta R5), mantendo o comando do Nacional.Teodósio soma 119,18 pontos, contra 104,44 de Araújo e 93,38 de Magalhães.A próxima prova é o Rali Terras D'Aboboreira e disputa-se a 6 e 7 de setembro, em Amarante.