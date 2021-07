Aloísio Monteiro termina Rali da Letónia no 28.º lugar

Aloísio Monteiro (Skoda Fabia), navegado poir Sancho Eiró, terminou este domingo na 28.ª posição o Rali da Letónia, segunda prova do Europeu de Ralis. O piloto português da The Racing Factory foi ainda 23.º classificado na classe rainha, a Rally 2.

Aloísio Monteiro concluiu a prova letã a 10.29,6 minutos do vencedor, o russo Nikolay Gryazin (Volkswagen Polo).

"O principal objetivo era chegar ao final do rali, fazer quilómetros e trabalhar no setup do carro. A missão foi concluída. Mais uma vez não posso estar mais grato pelo excelente trabalho da The Racing Factory, que me deu um carro isento de problemas durante toda a prova. Estou muito satisfeito com a progressão, uma vez que melhorámos sempre os nossos tempos, num rali super-rápido, com médias de 110km/h", explicou Aloísio Monteiro, em comunicado de imprensa.

O irlandês Craig Breen (Hyundai i20) foi segundo classificado, a 17,3 segundos de Gryazin, com o russo Alexey Lukyanuk (Citroën C3) em terceiro, a 30,9 segundos.

A próxima ronda será o Rali de Roma, de 23 a 25 de julho.