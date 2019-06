Armindo Araújo foi o melhor português no Rali de Portugal

Armindo Araújo terminou o Rali de Portugal como o melhor português, concretizando o segundo objetivo do fim de semana, depois de ter ganho a prova pontuável para o Campeonato Nacional de Ralis, no sábado.O piloto de Santo Tirso terminou no 16.º lugar da classificação geral, a mais de 18 minutos de Ott Tänak. O segundo melhor português foi Bruno Magalhães, 19.º da geral, e Pedro Almeida, 21.º posicionado no final da prova.José Pedro Fontes foi o quarto melhor português na geral final, todavia foi o mais rápido entre os pilotos nacionais em todas as cinco especiais desde último dia de competição.O finlandês Kalle Rovanperä, filho do antigo piloto Harri, terminou a competição no 6.º lugar da geral, ao volante do Skoda Fabia, arrecadando a vitória na categoria WRC2 Pro. Rovanperä tem apenas 18 anos.