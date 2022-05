Armindo Araújo termina o Rali como melhor português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Armindo Araújo terminou o Rali com o estatuto de melhor português na classificação geral final. O piloto de Santo Tirso concretizou, assim, um dos objetivos que trazia para a prova portuguesa. Terminou em 14.º lugar da geral final, a mais de 21 minutos de Kalle Rovanperä.O segundo melhor português foi Ricardo Teodósio, 15.º à geral, a 22,5 segundos de Armindo Araújo. Teodósio, recorde-se, foi o vencedor na etapa do rali pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, ao fim do dia de sexta-feira.