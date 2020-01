Armindo Araújo vai correr pela The Racing Factory ao volante de um Skoda R5 Evo

O piloto de ralis Armindo Araújo anunciou este sábado que vai integrar a The Racing Factory na temporada 2020, ao volante de um Skoda R5 Evo, no decorrer da inauguração da sede da equipa, em Santa Maria da Feira.

O pentacampeão nacional assume um novo desafio depois da sua ligação à Team Hyunday Portugal, tendo ao seu lado o navegador Luís Ramalho para enfrentar o Campeonato Nacional de Ralis, que tem início em fevereiro.

Para o piloto tirsense "foi fácil aceitar o desafio da The Racing Factory", porque "as ambições são as mesmas para a nova temprada".

"Há objetivos idênticos, que passam pelas vitórias, e é por isso que os nossos projetos encaixam na perfeição. Julgo que posso voltar a ser campeão e tornar a The Racing Factory também campeã pela primeira vez", afirmou.

Armindo Araújo já pilotou o Skoda R5 Evo de testes, sendo que tem ainda à sua disposição um veículo para asfalto e outro para terra, anunciando a preparação para a primeira prova nacional nos próximos dias.

"Vamos fazer dois dias de testes importantes e haverá mais testes antes do Rali de Portugal. Tenho total confiança num carro que nos pode levar à vitória", referiu.

Aloísio Monteiro, CEO da The Racing Factory, defende que é importante para a nova equipa nacional "contar com um piloto de topo", de forma a "alavancar o projeto".

"Admito que o nome de um campeão nacional irá chamar outros potenciais pilotos para a equipa. Além disso, também estamos determinados em apostar no mercado europeu. Estamos a construir uma equipa que vai estar preparada para vencer", disse.