Armindo Araújo vence em Castelo Branco e aproxima-se do comando do Nacional de ralis

O piloto Armindo Araújo (Hyundai i20) venceu este domingo o Rali de Castelo Branco, quinta prova da Nacional, e aproximou-se do líder do campeonato, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia), que foi segundo classificado.Os dois pilotos mantiveram um duelo aceso ao longo das 10 especiais cronometradas. O piloto da Hyundai chegou ao dia de hoje com 2,3 segundos de vantagem para o algarvio.Até à penúltima especial da prova, em Salgueiral 2, Araújo alargou para 14,9 segundos a vantagem, mas Teodósio respondeu na derradeira classificativa.No entanto, o piloto do Skoda conseguiu recuperar apenas 1,6 segundos, deixando para o piloto de Santo Tirso a segunda vitória consecutiva no campeonato, depois do triunfo no Rali de Portugal.Miguel Barbosa (Skoda Fabia) foi o terceiro classificado, a 55,9 segundos do vencedor, batendo José Pedro Fontes (Citroen C3) por 1,1 segundos, enquanto Bruno Magalhães (Hyundai i20) foi o quinto, já a 1.42,4 minutos do companheiro de equipa.Com estes resultados, Ricardo Teodósio manteve a liderança do campeonato, mas agora com 110,18 pontos, contra 87,44 de Armindo Araújo e 65 de Bruno Magalhães."Foi um rali muito disputado, mas estivemos sempre com bom ritmo. Hoje, da parte de tarde, atacámos nas zonas mais sujas e de menor aderência e essa estratégia resultou. Foi uma manobra importante para o campeonato. Entrar no asfalto a vencer é sempre bom e agora dependemos só de nós", disse Armindo Araújo, em declarações à agência Lusa.A próxima prova do campeonato nacional é o Rali Vinho da Madeira, de 01 a 03 de agosto.