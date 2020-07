Armindo Araújo vence em Castelo Branco e reforça liderança do Nacional de ralis

O piloto Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) venceu este domingo em Castelo Branco a segunda prova do Campeonato de Portugal de ralis e alargou a vantagem na liderança da competição para quase 18 pontos sobre a concorrência.

O piloto de Santo Tirso venceu duas das sete especiais da prova albicastrense, que liderou desde o início, terminando com o tempo de 54.53,2 minutos e 7,3 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o antigo companheiro de equipa, Bruno Magalhães (Hyundai), e 43 segundos sobre o atual campeão nacional, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia R5).

"Tal como na primeira prova, a minha equipa preparou-me um carro que me deu toda a confiança para lutar pela vitória. Fizemos um bom teste antes do rali, mas não sabíamos como estaríamos posicionados em relação aos nossos adversários. Senti-me sempre bem com o Skoda e estamos muito contentes com este triunfo", resumiu o vencedor.

Armindo Araújo aumentou a vantagem na liderança do campeonato, totalizando agora 68,51 pontos, contra 50,80 de Bruno Magalhães, enquanto Ricardo Teodósio é terceiro posicionado, com 39,76.

A próxima prova realiza-se entre 06 e 08 de agosto, com o Rali Vinhos Madeira.