Armindo Araújo vence Rali de Portugal para o Campeonato Nacional

Terminaram as contas do Rali de Portugal no que diz respeito ao campeonato português. Armindo Araújo (Hyundai) foi o vencedor da quarta prova do Campeonato Nacional de Ralis (CNR), superando Bruno Magalhães (Hyundai) e Ricardo Teodósio (Skoda), que terminaram em 2.º e 3.º lugar, respetivamente.Logo a seguir ao pódio terminaram Pedro Almeida e Diogo Salvi, ambos ao volante de um Skoda Fabia. Esta foi a primeira vitória de Armindo Araújo deste ano, nesta que é a sua terceira presença um evento do CNR."Correu bem. Entrámos bem no Rali, vencemos muitas especiais. No fim do primeiro dia já tínhamos 50 e tal segundos de avanço. Hoje foi controlar um pouco o ritmo para assegurar a vitória para o CNR. Agora tenho o segundo objetivo, de ser o melhor português até ao final do Rali. Tenho uma boa vantagem e agora há que levar o carro até ao fim, no ritmo que tenho demonstrado", afirmou Armindo Araújo ao nosso jornal, no Parque de Assistências da Exponor.O Rali de Portugal, recorde-se, só é pontuável para o Campeonato Nacional até ao final da especial de Amarante 1, que encerrou a parte da manhã deste sábado.