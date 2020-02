Armindo Araújo vence Rali Serras de Fafe e Felgueiras e lidera o Nacional

Armindo Araújo (Skoda Fabia R5) venceu este sábado o Rali Serras de Fafe e Felgueiras, prova de abertura do Nacional - que passou a liderar -, marcada por um acidente do estónio Ott Tanak (Hyundai i20), sem consequências físicas.

Armindo Araújo, que persegue o sexto título nacional, terminou as 13 especiais da prova com o tempo de 1:36.43,7 horas, deixando o segundo classificado, Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5), a 1.26 minutos.

O campeão Ricardo Teodósio (Skoda Fabia Evo R5) perdeu o segundo lugar na derradeira especial, em Luilhas, fechando o pódio a 1.30,5 minutos do vencedor.

A prova minhota ficou ainda marcada pelo despiste do campeão mundial em título, que participou no rali como forma de preparação para a próxima ronda do Mundial, no México.

Tanak, que não contava para efeitos de classificação, despistou-se na segunda passagem pela Lameirinha, o mesmo troço em que desistiu o russo Nicolay Gryazin (Hyundai i20 R5), líder da prova até esse momento.

De acordo com a organização, ambos os pilotos estão bem.

A próxima prova do campeonato nacional de ralis decorre entre 27 e 29 de março, nos Açores.