As reações à morte de Craig Breen: «Estávamos a trocar mensagens e depois deixas de responder»

Um dia trágico para a comunidade dos ralis, face ao acidente que tirou a vida ao piloto Craig Breen, enquanto este cumpria um normal período de testes antes do Rali da Croácia, que seria o seu segundo evento do Mundial de Ralis (WRC) depois de ter participado no Rali da Suécia, em fevereiro, onde foi o 2.º classificado na geral.As reações de pilotos e figuras ligadas aos ralis estão a invadir as redes sociais, com todos a recordar a personalidade de Craig Breen, irlandês de 33 anos que também estava a participar este ano no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), pela Hyundai Portugal."Não consigo acreditar que estou a escrever isto. A vida consegue ser tão frágil e injusta... Não posso acreditar que te perdemos, amigo! Estávamos a trocar mensagens e depois tu não respondes mais. Vou sentir tanto a tua falta, amigo... Não há palavras", escreveu Ott Tänak, atual piloto da M-Sport Ford e antigo colega de Breen na Hyundai."Que alguém me acorde deste pesadelo. Não posso acreditar na chamada que recebi há umas horas... a dizer que nos deixas para sempre. Descansa em paz, Craig, amigo! Gostamos muito de ti e tu sabes. Muita força aos familiares e amigos", publicou o espanhol Dani Sordo, que partilhava o terceiro carro oficial da Hyundai no Mundial de Ralis precisamente com Breen."Não acredito. O Craig, além de ser um grande piloto, era uma pessoa profundamente boa e amada por todos", apontou o francês Pierre-Louis Loubet. Também Kalle Rovanperä, piloto finlandês da Toyota e campeão do Mundo em título, deixou uma mensagem nas redes sociais, acompanhada de uma foto de Breen a sorrir: "Descansa em paz.""Craig, esta manhã acordaste como o homem mais feliz do Mundo, vivendo o teu sonho. A minha última memória tua não será a de um piloto de topo, mas a do rapaz que passou tempo comigo e os meus filhos e fê-los sorrir mais do que eu consegui. Não acredito nisto", escreveu Kris Meeke."Hoje perdemos um colega, mas mais do que tudo, perdemos um amigo. Craig, a tua paixão pelos rais foi imensurável. A tua alegria ao volante estava à frente de qualquer um de nós. Foste o primeiro a trazer chá inglês para a Hyundai Motorsport... Tivemos conversas intermináveis sobre os nossos carros pessoais... Tudo isto ficará guardado para sempre na minha memória", apontou o belga Thierry Neuville, colega de Breen na Hyundai."Descansa em paz, Craig. Vou sempre recordar o teu sorrido, amizade e paixão. Os meus pensamentos e condolências estão com todos aqueles que passam agora por momentos difíceis", partilhou o finlandês Esapekka Lappi, colega de equipa na Hyundai.Também os pilotos portugueses partilharam mensagens, como Armindo Araújo: "Não há palavras para descrever o que sinto com esta trágica notícia". Também Miguel Correia já reagiu: "Hoje os ralis estão de luto. Mais do que um adversário faleceu um talentoso piloto de ralis."