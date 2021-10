Australiano fez uma fortuna ao leiloar lendário Subaru Impreza que estava... esquecido numa quinta

Quem é fã de ralis, especialmente os mais antigos, certamente que terá boas memórias dos anos 90, com máquinas como o Toyota Celica, Mitsubishi Lancer (em todas as evoluções) ou o Subaru Impreza no topo da lista das que faziam as delícias dos milhões de adeptos por todo o mundo. E mesmo que tenha ganho apenas por uma vez o título mundial, por intermédio do lendário Colin McRae em 1995, a verdade é que o Impreza sempre foi visto como um carro lendário e que encantava os fãs, tanto pela velocidade como pelo visual.





Ora, foi um exemplar dessa máquina que este mês rendeu um verdadeiro jackpot a um australiano num leilão, que tinha um autêntico tesouro em casa... sem saber. Estava na sua posse há mais de uma década, mas ao contrário de lhe dar o valor ou o reconhecimento que um adepto dos ralis daria, decidiu deixá-lo literalmente a ganhar pó num celeiro na sua fazenda. Até que um dia alguém percebeu o que ali estava...Seguiu-se um processo de verificação do modelo, efetuado pela ICAARS (o organismo mundialmente reconhecido na autenticação dos modelos clássicos), que determinou que aquela era mesmo a máquina que em tempos acelerou nos Mundiais nas mãos de Colin McRae ou Carlos Sainz. Na verdade, apenas 63 exemplares deste bólide foram construídos. Um deles estava ao abandono na Austrália. Na altura em que o recebeu, explica a casa de leilões, o dono pensava que o carro não valeria mais do que 15 mil euros... quando após a certificação chegaram ao incrível número superior um milhão de dólares! Tudo por causa da história e de toda a marca deixada no Mundial.A avaliação foi feita no milhão de euros, mas a verdade é que o leilão ficou-se nem por um terço dessa verba (311 mil euros). Mesmo assim acabou por ser um valor bem interessante para quem tinha um carro em casa literalmente ao abandono. Estava praticamente como quando deixou o Mundial, em 1996, mantendo tudo aquilo que se via quando esteve nas mãos de Sainz ou McRae. Agora, ao que tudo indica, ficará nas mãos de um adepto dos ralis, que certamente não terá qualquer problema em exibi-lo. Afinal de contas há muita história ali...