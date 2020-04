Bicampeão do Dakar luta contra a pandemia em Espanha: «Faz-me lembrar o que via em África»

O espanhol Nani Roma, duas vezes campeão do Dakar, em motos (2004) e carros (2014), tem estado bastante ativo em Espanha na luta contra a pandemia causada pelo novo coronavírus e mostra-se horrorizado com o que está a acontecer no país.





O antigo piloto, de 48 anos, tem recolhido óculos de proteção junto de outros pilotos, para serem entregues em hospitais e utilizados por pessoal médico."Vejo esta gente que deixa a pele nesta luta, que estão na primeira linha, de peito aberto, são pessoas com muita vocação. Colocam as suas vidas em risco e ver que não têm material faz-me lembrar o que via em África quando corria o Dakar. Estamos em Espanha, no século XXI, não se pode ir para a frente com sacos de lixo como proteção", disse o Nani Roma à Rádio Marca.