Bruno Magalhães é o primeiro líder do Rali da Madeira

O piloto Bruno Magalhães, a conduzir um Hyundai I20, venceu esta quinta-feira a superespecial da Avenida do Mar, que estreia a 60.ª edição do Rali da Madeira, sexta prova do nacional de ralis.A fazer dupla com Hugo Magalhães, o recordista de vitórias na prova madeirense, com quatro triunfos, a par do italiano Giandomenico Basso, foi o mais rápido na baixa do Funchal, com o tempo de 01.36,06 minutos.Ricardo Teodósio, o líder do campeonato nacional, num Skoda Fabia R5, com José Teixeira, foi segundo, com a marca de 01.37,06 minutos, enquanto Armindo Araújo e Luís Ramalho, que venceram a superespecial em 2018, ficaram em terceiro lugar, com 01.38,03.A primeira etapa do Rali da Madeira prossegue na sexta-feira com 10 provas especiais, havendo passagens duplas no Campo de Golfe (11,38 km), Palheiro Ferreiro (19,08 km), Serra de Água (11,37 km), Boaventura (10,73 km) e Cidade de Santana (10,81 km).