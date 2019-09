Bruno Magalhães termina primeiro dia do rali Terras D'Aboboreira na frente

Bruno Magalhães (Hyundai i20 R5) terminou o primeiro de dois dias do rali Terras D'Aboboreira na frente da classificação, após três especiais disputadas desta sétima prova do Campeonato de Portugal de Ralis.O piloto da Hyundai, terceiro no campeonato, venceu dois dos três troços disputados esta sexta-feira, terminando com 1,6 segundos de avanço para José Pedro Fontes (Citroën C3 R5) e 8,7 segundos para Armindo Araújo (Hyundai i20 R5).O dia ficou marcado pelo despiste de Miguel Correia ainda no 'shakedown' (aquecimento), que viu o seu Ford Fiesta ser consumido pelas chamas. Nem o piloto nem o navegador Pedro Alves sofreram ferimentos.Devido ao despacho conjunto dos Ministérios da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, a décima especial da prova, no Marão, com 17 quilómetros, foi cancelada.O restante percurso, por se disputar em asfalto, foi mantido.Para sábado estão previstos seis troços especiais.