Câmaras de Fafe e Felgueiras querem candidatar rali ao campeonato europeu

Os presidentes das câmaras de Fafe e Felgueiras assumiram esta terça-feira a disponibilidade para apoiar a candidatura do Rali Serras de Fafe e Felgueiras a integrar o campeonato europeu (ERC), alargando a prova a outros concelhos.

O Rali Serras de Fafe, cuja 33.ª edição vai ser disputado entre 27 a 29 de fevereiro, é a prova inaugural do campeonato nacional, mas, para os dois autarcas, faz sentido colocar a prova "noutra dimensão".

"Qualquer iniciativa deste género, mas com uma dimensão ainda maior, sendo um rali do ERC, para nós fará todo sentido", comentou Nuno Fonseca, presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, anunciando o apoio a esta iniciativa.

O autarca falava aos jornalistas, acompanhado do presidente da Câmara de Fafe, Raul Cunha, na apresentação da competição, que vai ter, pela primeira vez, duas classificativas no vizinho concelho de Felgueiras (Seixoso e Santa Quitéria).

Aos jornalistas, o autarca de Fafe admitiu haver, na "catedral dos ralis", como apelidou o seu concelho, vontade para a prova poder, no futuro, integrar o ERC.

"Fafe pretende que possa assumir outras competições, com outra dimensão, sem que isso signifique prejudicar seja quem for. Queremos afirmar-nos pela positiva. Nesta postura e nesta forma de estar queremos trabalhar para termos o nosso rali com melhor qualidade e almejar eventos com outra dimensão. Por isso estamos a trabalhar nesse sentido", referiu Raul Cunha.

O autarca fafense admitiu que esta candidatura possa justificar o apoio de outros concelhos vizinhos, como Vieira do Minho, Póvoa de Lanhoso, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto.

"É possível criar uma dimensão maior do nosso rali se nos associarmos todos", rematou Raul Cunha.