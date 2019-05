Cancelamento da 'Gaia Street Stage' reduz Rali de Portugal para 18 especiais

A organização cancelou esta quinta-feira a especial em Vila Nova de Gaia do Rali de Portugal, por, segundo o Automóvel Club de Portugal (ACP), o município ter decidido "à última hora e devido a questões internas" não acolher a prova.Em comunicado, o ACP dá conta da retirada da 'Gaia Street Stage' do programa da sétima etapa do campeonato do mundo de ralis (WRC), prevista para 01 de junho, nas 14.ª e 15.ª especiais cronometradas.Desta forma, o Rali de Portugal vai ficar reduzido a 18 especiais cronometradas."Estando a menos de um mês da prova, não é realista encontrar, em tempo útil, uma alternativa. Tratando-se de uma decisão imprevista e totalmente alheia à organização, o ACP lamenta profundamente a situação", lê-se no mesmo comunicado.A 53.ª edição do Rali de Portugal vai ser disputada entre 30 de maio e 02 de junho.A cidade do Porto acolheu a especial citadina em 2016 e 2018, enquanto Braga recebeu idêntica classificativa em 2017.