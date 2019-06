Cerca de 150 mil pessoas em Fafe para o final do Rali de Portugal

A classificativa de Fafe está a mobilizar um grande número de adeptos da modalidade neste domingo, o derradeiro dia de competição neste Rali de Portugal.Segundo a organização do evento, estarão presentes ao longo da especial de Fafe cerca de 150 mil espectadores, com grande concentração de público na zona do Confurco e, claro, junto ao salto que encerra a especial.A Power Stage de Fafe vai realizar-se a partir das 12h18 e será transmitida em direto para o país e para todo o Mundo. O vencedor da Power Stage ganhará cinco pontos extra para a classificação do Mundial de pilotos, enquanto os 2.º, 3.º, 4.º e 5.º classificados somarão mais 4, 3, 2 e 1 ponto, respetivamente.Na primeira passagem pelo troço, foi Ott Tänak a estabelecer o melhor tempo, mas é provável que, no geral, as marcas sejam superadas nesta nova passagem pela classificativa.