Coronavírus: Continuidade do Rali de Portugal decidida em abril

A continuidade do Rali de Portugal deverá ser decidida nos primeiros dias de abril, anunciou esta sexta-feira a GmbH, empresa promotora do Campeonato do Mundo (WRC).

Numa nota enviada às redações com o ponto da situação das próximas três rondas do Mundial (Rali de Portugal, de 21 a 24 de maio, Rali da Sardenha, de 4 a 6 de julho e o Rali do Quénia, de 16 a 19 de julho), os promotores do WRC garantem que vão "continuar a monitorizar a situação da pandemia e as restrições governamentais" em cada país.

"Não será tomada nenhuma decisão antes da reavaliação feita por cada governo", lê-se, sendo que em Portugal esperam-se novidades entre os dias 3 e 8 de abril.

"Queremos continuar com o maior número possível de ralis, seja na sua data original seja numa nova data", garante a GmbH.

Recorde-se que o Rali da Argentina, previsto para os dias 23 a 26 de abril foi cancelado devido à pandemia do novo coronavírus que provoca a covid-19.

Já o rali do México, ganho pelo francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), foi encurtado um dia.

