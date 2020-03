Coronavírus: Rali da Argentina adiado e prova portuguesa em estudo

O Rali da Argentina foi esta sexta-feira adiado devido às medidas de contenção do vírus Covid-19 naquele país da América Latina, informaram os organizadores.

Nesta altura, tanto os promotores do WRC (Campeonato do Mundo) como o Automóvil Club Argentino estudam uma data alternativa para a realização da prova, que deveria disputar-se de 23 a 26 de abril.

Já a Federação Internacional do Automóvel (FIA), está a analisar a viabilidade de levar a cabo o Rali de Portugal, de 21 a 24 de maio, e o Rali da Sardenha, de 4 a 7 de junho.

Recorde-se que já no início do ano foi cancelado o Rali do Chile devido a dificuldades económicas.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.100 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.