Craig Breen não é esquecido no Rali de Portugal: já está pintada no Confurco a bandeira da Irlanda

Referências a Craig Breen nas instalações da Hyundai, no parque de assistências da Exponor Referências a Craig Breen nas instalações da Hyundai, no parque de assistências da Exponor

O nome de Craig Breen irá acompanhar os dias de competição do Rali de Portugal, que arranca oficialmente esta quinta-feira, com o Shakedown em Paredes (Baltar) e a cerimónia de partida em Coimbra. O irlandês, que faleceu num acidente durante os testes para o Rali da Croácia, a 13 de abril passado, continua a ser lembrado pelos colegas de profissão, adeptos e organização.No Confurco, célebre ponto de passagem da mítica classificativa de Fafe, que será percorrida duas vezes no domingo, até já está pintada a bandeira de Irlanda, em homenagem ao malogrado piloto, e bem junto à bandeira da Escócia, em memória de Colin McRae. E também está lá uma bandeira de Espanha, dedicada a Julio Castrillo e Francisco Álvarez, piloto e co-piloto falecidos num acidente numa prova espanhola, apenas dois dias depois do acidente de tirou a vida a Craig Breen.A Hyundai, tanto a equipa do WRC como a que participa no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) - sendo que Craig Breen tinha lugar em ambos os patamares -, recuperará as cores tradicionais do seus carros, depois de o rali da Croácia (WRC) e o Terras d'Aboboreira (CPR) terem sido cumpridos em tons de negro, verde, branco e laranja. Mas mantêm-se as evocações a Craig Breen em fundo negro em algumas partes dos carros, mas também das próprias instalações da Hyundai.Refira-se que a Hyundai Portugal convidou Kris Meeke a cumprir o restante projeto do CPR onde estava envolvido Craig Breen, com vitória já no Terras d'Aboboreira. E James Fulton, que foi navegador de Breen e saiu ileso do acidente na Croácia, entretanto decidiu regressar à atividade e vai ser o novo co-piloto de Meeke, com estreia precisamente neste Rali de Portugal.A nível mais institucional, na sexta-feira, antes da segunda passagem pela classificativa de Arganil, agendada para as 15h35, será desvendada uma placa em memória de Craig Breen, com a presença de Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal, e Luís Paulo Costa, presidente da Câmara Municipal de Arganil.