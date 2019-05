Dani Sordo azarado no primeiro dia do Rali de Portugal: «É desapontante...»

Dani Sordo foi o primeiro líder do Rali de Portugal, mas acabou por não ter um dia nada fácil. Na especial Arganil 1, o espanhol foi afetado por um problema no carro. Mais tarde, em Lousada, Sordo viu ser dada ordem de partida quando não estava preparado..."Não foi fácil. Começámos o Rali muito bem. Na 3.ª especial tivemos aquele problema, agora em Lousada o carro parou antes do arranque, tive de sair e perceber o que se passava e as pessoas deram início à corrida mesmo sem eu estar pronto... Um desastre. Vou tentar o melhor amanhã, mas vou ser dos primeiros e vou limpar a estrada para todos", começou por dizer aos jornalistas, na chegada ao Media Zone da Exponor, centro nevrálgico do evento."Eu tento conduzir, os problemas... É dificil ver o lado positivo quando acontecem coisas destas, no México foram pequenas coisas, aqui também... Começas a perder possibilidades de fazer bons resultados. É desapontante", desabafou o piloto da Hyundai.Após Arganil 1, Andrea Adamo disse ao canal do WRC que se tratava de um problema no sistema de combustível. Há instantes,perguntou-lhe se tinha mais informações mas a resposta foi taxativa: "Sim tenho. Mas não vou dizer. Tivemos um claro problema em dois carros, ligado a um grande erro cometido por nós. Não vou permitir que isso aconteça de novo. Desde que estou cá como diretor, sim, é a primeira vez, mas antes não sei...", afirmou o diretor da equipa sul-coreana, que viu Sébastien Loeb ser afetado por um problema semelhante durante a mesma classificativa de Arganil. O espanhol e o francês estão, agora, fora do top 30 da geral, com mais de um quarto de hora de atraso e já com penalizações de tempo por atrasos.Tratando-se de problemas a nível de combustível, recorde-se que Thierry Neuville abandonou o Rali de Portugal em 2016, também na Hyundai, mas aí por ter ficado mesmo sem uma gota de combustível no seu carro. Desta vez o problema não foi falta de combustível, pois os carros prosseguiram lentamente. Mas Andrea Adamo recusou dar mais detalhes...