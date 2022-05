Depois do estádio Mickey Mouse, eis a... classificativa Mickey Mouse no Rali de Portugal

"É o estádio do Mickey Mouse". Esta frase ficou celebrizada nos últimos dias, proferida pelo presidente do Eintracht Frankfurt, Peter Fischer, quando se referia ao recinto do Sevilha que acolheu a final da Liga Europa entre os germânicos e o Rangers. Esta quinta-feira, um dos pilotos do Rali de Portugal utilizou uma expressão semelhante após a superespecial de Coimbra, que abriu a competição do evento."Foi fantástico ver tanta gente a apoiar, a especial foi surpreendentemente escorregadia, mas é muito bom fazer-se este tipo de coisas para o público. Adoro fazer estas especiais 'Mickey Mouse'", atirou o jovem Oliver Solberg, filho do campeão do Mundo de 2003, Petter Solberg, e que está a competir em WRC2, mas integra os quadros da equipa principal da Hyundai no Mundial de Ralis.Neste caso, uma "classificativa Mickey Mouse" é uma expressão utilizada há largos anos por pilotos e corresponde a uma especial divertida, curta e feita para entreter quem nela participa e quem assiste. E foi o que os concorrentes e adeptos fizeram ao final da tarde desta quinta-feira.