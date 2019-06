Dia perfeito de Ott Tanak vale liderança no rali da Sardenha

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) venceu este sábado as seis especiais deste segundo dia do Rali da Sardenha, oitava prova do Mundial, e ascendeu ao comando da prova, por troca com o espanhol Dani Sordo (Hyundai i20).Sordo começou o dia com 11,2 segundos de vantagem sobre Tanak, mas, na segunda especial do dia, a vantagem tinha encurtado para 2,6 segundos.A 'estocada final' foi dada no último troço da manhã, em Monte Lerno, em que Tanak ganhou nove segundos ao piloto espanhol, ficando na frente com uma vantagem de 6,4 segundos.Durante a tarde, o ritmo intenso do piloto da Toyota manteve-se e a vantagem alargou até aos 25,9 segundos com que terminou o dia de hoje."Fui um pouco cauteloso, pois não queria sofrer nenhum furo. Amanhã [domingo], teremos de atacar, mas não é fácil lutar com o Ott Tanak", disse Sordo.Quanto ao líder, Tanak mantém que "o objetivo principal é vencer o rali e não especiais" e que hoje teve "uma boa luta" com o espanhol da Hyundai.O finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) é o terceiro, a 42,9 segundos de Tanak.O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), que na véspera teve diversos problemas, está em sexto, já a 2.32,4 minutos.No domingo, disputam-se os derradeiros quatro troços cronometrados, com um total de 41,9 quilómetros.