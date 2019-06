Dupla portuguesa vence segunda edição do Oeiras Eco Rally Portugal

Nuno Serrano e Alexandre Berardo (Renault Zoe) venceram este domingo a segunda edição do Oeiras Eco Rally Portugal, quarta ronda campeonato do mundo de Carros Elétricos e de Novas Energias, organizado pela Federação Internacional do Automóvel (FIA).A dupla portuguesa foi a que menos pontos de penalização somou, nesta prova de regularidade organizada pelo Classic Club de Portugal e pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), precisando de 344 para cumprir os dois dias de prova, que terminou este domingo, na Estrada Marginal, em Oeiras.O piloto polaco Artur Prusak (Renault Zoa), que faz dupla com o navegador francês Thierry Benchetrit, terminou a 28 pontos de distância.Os italianos Walter Kofler/Franco Gaioni (Audi e-tron), terminaram na terceira posição, com 382 pontos.Os portugueses António Ramos/Ivo Tavares (Hyundai Ionic), campeões nacionais em regularidade, venceram o Consumption Index Test.Com estes resultados, Artur Prusak/Thierry Benchetrit regressaram à liderança do campeonato do mundo, após quatro jornadas realizadas.A próxima etapa terá lugar nos dias 28 a 30 de junho, em França.