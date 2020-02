Elfyn Evans domina 2.º dia do Rally da Suécia e segue na frente

Elfyn Evans, piloto britânico da Toyota, praticamente dominou o 2.º dia do Rally da Suécia e segue na frente da prova, estando muito próximo de poder festejar a sua segunda vitória da carreira.





Evans venceu três das quatros especiais deste sábado e aumentou a vantagem sobre Ott Tanak (Hyundia), campeão do Mundo, para 17,2 segundos. No terceiro posto segue Sebastian Ogier, também da Toyota, a 28,8 segundos do companheiro de equipa.O piloto britânico está, assim, a uma especial de poder festejar. Este domingo é o último dia do Rally da Suécia e os pilotos apenas vão efetuar uma passagem pelos 21 km da especial de Likenas que é a PowerStage, que distribui cinco pontos pelos cinco mais rápidos. Esta prova tem sido marcada pela falta de neve, o que já levou a organização a cancelar nove especiais.