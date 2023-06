Esapekka Lappi fecha primeiro dia na Sardenha com liderança presa por um décimo

O finlandês Esapekka Lappi (Hyundai i20) segurou a liderança do Rali da Sardenha por um décimo de segundo sobre o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris), depois do primeiro dia completo de competição, com 138 quilómetros, em Olbia.

Lappi, que começou o dia na liderança após a vitória na superespecial de abertura, na quinta-feira, terminou os seis troços cronometrados da sexta prova do campeonato do mundo de rails (WRC) com o tempo de 01:31.48,8 horas e apenas 0,1 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris). O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) é terceiro, a 18,6 segundos.

"Hoje, foi um dia de sobrevivência. Houve muitas surpresas na última especial, com as travagens enlameadas ou curvas escondidas por arbustos. Nunca sabíamos o que esperar e não dava para atacar ao máximo", comentou Lappi, que venceu apenas uma das especiais do dia, a quarta.

No entanto, manteve uma acesa luta com Ogier ao longo de toda a jornada. O francês 'saltou' para o comando logo a abrir o dia, com Lappi a recuperar o comando no segundo troço. Ogier respondeu a fechar a manhã, mantendo a liderança até à última especial, na qual perdeu 6,8 segundos para o finlandês, que ainda sofreu um furo lento neste troço.

"Não houve necessidade de arriscar mais, um décimo de segundo é suficiente", brincou Lappi.

Ogier está a fazer a quarta prova da temporada em Itália - pela segunda época, não participa no campeonato a tempo inteiro -- e mostrou-se "contente por chegar ao fim do dia".

"Não corremos muitos riscos pois queremos ter uma condução segura", frisou o francês.

O finlandês Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), líder do campeonato e atual campeão do mundo, teve a tarefa ingrata de abrir as pistas de terra do rali italiano e, com isso, perdeu já 46,1 segundos, hipotecando as possibilidades de lutar pela vitória.

No entanto, Rovanperä recuperou três posições no último troço do dia graças ao piso enlameado, terminando o dia no quarto lugar.

No sábado, os pilotos enfrentam oito especiais, com um total de 133,62 quilómetros cronometrados.