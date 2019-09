Esapekka Lappi na frente após primeiro dia do Rali da Turquia

O finlandês Esapekka Lappi (Citroën C3) terminou o primeiro dia do Rali da Turquia, 11.ª prova do Mundial, na frente da classificação, com 17,7 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o francês Sébastien Ogier.Lappi saltou para a liderança no segundo troço do dia, em Çetibeli, o mais longo da jornada, com 38,15 quilómetros. Foi a única especial ganha pelo piloto da Citroën, mas, ainda assim, suficiente para se manter na frente até ao final.Durante a tarde, os adversários viriam a sentir problemas, entre furos e escolhas erradas de pneus, ajudando, também, Ogier a subir do sétimo ao segundo lugar em apenas cinco troços, apesar de ainda ter sofrido um furo.O campeão mundial terminou este primeiro dia da prova turca a apenas 17,7 segundos de Lappi e com sete décimas de segundo de vantagem para o terceiro classificado, o belga Thierry Neuville (Hyundai)."Obviamente que foi um bom dia para nós. Tentámos manter-nos sempre dentro das trajetórias e não tivemos problemas", explicou Lappi.O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris), líder do campeonato, que partia para esta prova com 33 pontos de avanço para Neuville e 40 para Ogier, sofreu pelo facto de ser o primeiro a sair para a estrada, numa corrida marcada pelos troços de gravilha, técnicos e com muitas pedras. Terminou o dia em oitavo, mas já a 1.37,4 minutos de atraso para o líder."Nunca vi especiais como estas. Dei umas 15 pancadas fortes com o carro", admitiu o líder da prova.O finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) terminou em nono, depois de um furo lhe ter feito perder cerca de dois minutos.Os últimos dois troços do dia provocaram grandes alterações na classificação, devido à chuva. Muitos pilotos tinham apostado em pneus duros para enfrentar os troços com muita pedra e temperaturas elevadas, mas que têm pior desempenho em piso enlameado.Foi o caso do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20), que desceu de segundo a quinto, já a 1.04,1 minutos do comandante.O finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta) fez um pião e terminou em quarto, a 44,4 segundos.No sábado, disputam-se mais seis troços, num total de 110 quilómetros cronometrados, agora na costa do Mediterrâneo.