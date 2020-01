Evans rouba liderança a Ogier e chega ao último dia do Rali de Monte Carlo na frente

O galês Elfyn Evans (Toyota) roubou este sábado a liderança do Rali de Monte Carlo ao seu companheiro de equipa, o francês Sébastien Ogier, e chega ao último dia da prova de abertura do Mundial com 4,9 segundos de vantagem.

A vitória do piloto britânico na segunda das quatro especiais do dia, em La Bréole-Selonnet, com 7,6 segundos de vantagem sobre o gaulês, permitiu a Evans saltar para o comando do primeiro dos 13 ralis do ano.

Ogier ainda respondeu no setor seletivo seguinte, conseguindo igualar Evans na geral, mas o britânico acabaria por terminar o dia com uma vantagem de quase cinco segundos conquistada na segunda passagem por La Bréole-Selonnet.

"Foi uma tarde muito difícil. Optámos por usar pneus lisos, como os nossos adversários, mas ainda havia algumas zonas com gelo. Fomos demasiado otimistas e saíamos de estrada na última curva. Felizmente não acertámos em nada", disse Evans, que espera "uma luta intensa" para domingo.

Já Ogier, que se estreia nesta prova pela Toyota, lamentou apenas "ter sido demasiado cauteloso na última especial, sobretudo na secção gelada". "Mas essa tem sido a minha estratégia nesta prova e já rendeu algumas vezes", sublinhou o piloto natural de Gap, que já venceu a prova que passa em frente a sua casa por seis vezes. Para domingo espera "uma boa luta", mas acredita que "ainda é possível vencer".

O belga Thierry Neuville (Huyndai) teve hoje um dia de ataque intenso, vencendo três das quatro especiais do dia. No entanto, continua em terceiro, mas agora a 6,4 segundos de Evans, o que deixa a luta pela vitória em aberto. O francês Sébastien Loeb (Huyndai), nove vezes campeão do mundo, está em quarto, mas já a 2.24,3 minutos.

Domingo disputam-se os últimos quatro troços cronometrados, com um total de 63,54 quilómetros cronometrados.