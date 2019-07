Ex-campeão nacional de ralis com controlo antidoping positivo

O piloto português Bernardo Sousa, ex-campeão nacional de ralis, revelou esta terça-feira ter tido um controlo antidoping positivo, reconhecendo que utilizou um medicamento por motivos relacionados com dificuldades respiratórias."Venho por este meio comunicar que fui recentemente notificado pela FPAK [Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting] de um resultado positivo num controlo antidoping no âmbito da minha atividade automobilística", escreveu o piloto, numa publicação na sua página oficial na rede social Facebook.Devido a este processo, o campeão nacional em 2010 decidiu deixar a equipa pela qual competiu no campeonato açoriano."Por motivos relacionados com dificuldades respiratórias, utilizei um medicamento inalável que melhora a atividade brônquica e pulmonar. Reconheço, agora, que o terei feito, inadvertidamente, em doses supraterapêuticas, que redundaram num controlo positivo", assumiu.