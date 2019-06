Greensmith despistou-se no salto de Fafe

A primeira experiência de Gus Greensmith num carro WRC não teve final feliz. O piloto britânico despistou-se no salto de Fafe, na Power Stage. Um problema de direção fez com que, no momento em que o carro estava a saltar, a roda dianteira esquerda ficasse totalmente virada para a direita. Greensmith tentou virar o volante para o outro lado, mas só a roda direita respondeu... Perdeu o controlo do Ford Fiesta WRC e embateu na margem do troço, que como se sabe é algo estreita depois do salto.





O finlandês Jari-Matti Latvala já estava a realizar a especial quando ocorreu o acidente, viu a bandeira vermelha e teve de cumprir o restante trajeto de forma lenta. A organização deverá atribuir-lhe um tempo ajustado ao ritmo que vinha apresentando até ao momento em que viu a bandeira vermelha.Os comissários e GNR já conseguiram retirar o carro de Greensmith do meio do troço e, passados alguns minutos, a Power Stage foi retomada, com Elfyn Evans a partir com toda a normalidade.