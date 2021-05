A 54ª edição do Rali de Portugal vai para a estrada entre os dias 20 e 23 de maio, depois de as circunstâncias relacionadas com a pandemia da Covid-19 terem forçado o cancelamento da prova na temporada passada. Portugal manteve-se no calendário do Mundial de Ralis de 2021, sendo certo que esta será uma edição diferente das outras devido às condicionantes associadas aos tempos em que vivemos, mas as autoridades de saúde já deram luz verde à realização do evento e com a presença de público.



Neste guia, vamos apresentar-lhe a edição deste ano do Rali de Portugal, que já foi considerado o melhor Rali do Mundo, e faremos ainda uma passagem pelo que já aconteceu na temporada do Mundial (WRC), com três provas já disputadas, e no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que vai apenas para o segundo evento da temporada.