Hyundai confirma presença no Rali da Croácia depois da morte de Craig Breen

A Hyundai decidiu participar no Rali da Croácia, quarta ronda do Campeonato do Mundo, depois da morte do piloto irlandês Craig Breen num teste de preparação para esta prova, na passada quinta-feira.

Em comunicado, a marca coreana refere que a decisão foi tomada depois de consultada a família do malogrado piloto, que também disputava o campeonato português, e o navegador James Fulton. "Depois de uma cuidadosa consideração entre todos os intervenientes, decidimos participar no Rali da Croácia. Fazemos isto em memória do Craig, para o homenagear, a sua paixão pelos ralis e o seu espírito competitivo", disse o francês Cyril Abiteboul, responsável máximo da equipa.

A Hyundai vai participar com dois carros e retirar a terceira inscrição, "como forma de respeito".

"Ambos os carros vão correr com uma decoração especial dedicada ao Craig, à sua família, amigos e fãs. Depois de falarmos com toda a gente, ficou claro que a melhor forma de homenagear o legado do Craig era mantermos a inscrição", frisou.

O piloto irlandês morreu na sequência de um despiste durante um teste para o Rali da Croácia, realizado no passado dia 13, na Polónia.