Hyundai explica problema de Sordo: «Foi no sistema de combustível. Foi um erro do Dani»

A explicação do problema de Dani Sordo na especial de Arganil chegou pela voz do diretor da Hyundai, Andrea Adamo. Em declarações ao canal do WRC, o responsável mostrou-se agastado com a situação, já que o piloto espanhol estava na liderança da prova."Foi um problema no sistema de combustível. Foi um erro do Dani e faremos o que for necessário para que isso não volte a acontecer. Não somos estúpidos ao ponto de não saber calcular o combustível necessário para uma manhã. Tenho ideia do que é ao certo, mas não digo", disse Adamo.Além de Sordo, também Loeb teve problemas em Arganil, a nível mecânico, de acordo com o Twitter da Hyundai. Ambos terminaram a especial a mais de 15 minutos da melhor marca.A esperança da marca sul-coreana fica, agora, totalmente depositada em Thierry Neuville, atual 7.º da geral, a 23,6 segundos de Tänak.