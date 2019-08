Irmãos Hansen dominam no regresso do ralicrosse a Montalegre

Os irmãos suecos Timmy e Kevin Hansen foram os dominadores no regresso do ralicrosse internacional a Montalegre, ganhando as duas corridas da TitansRX, uma nova competição da modalidade.Kevin Hansen (Pantera RX6) venceu a corrida principal no sábado e o irmão mais velho Timmy (Pantera RX6) venceu este domingo na classe principal, a Titan.A nova competição, que está sob a alçada da Federação Internacional do Automóvel, criada pela empresa MJP do austríaco Max Pucher, rumou a Portugal para a terceira jornada dupla da temporada, depois de França (Essay) e Inglaterra (Lydden Hill).Participaram 15 estrelas do desporto automóvel, entre os quais os estreantes Armindo Araújo, Iván Ares e Tom Coronel, ao volante dos Pantera RX6 Supercars de 530 cavalos, bem como o irlandês Craig Breen, que chegou a Portugal vindo da Finlândia onde participou na ronda do Mundial de Ralis.O pentacampeão nacional de ralis, Armindo Araújo, terminou a sua estreia no TitansRX com uma vitória na sua série na segunda qualificação, embora um problema de motor no Pantera RX6 tenha provocado um abandono ainda na semifinal.Nas provas de suporte, de Super 1600 e Kartcross, Joaquim Machado (Peugeot 208), Mário Teixeira (Ford Fiesta) e André Sousa (Peugeot 207) formaram o pódio nos S1600, enquanto os espanhóis Anton Miras (Semog) e Ivan Chinchilla (Semog) subiram ao pódio do Kartcross acompanhado pelo pluricampeão nacional, Pedro Rosário (Semog).O Circuito Internacional de Montalegre receberá agora o Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy nos dias 7 e 8 de setembro.