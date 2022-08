Morreu a menina de 8 anos atropelada no Rali da Madeira

Morreu a menina de 8 anos que foi atropelada praticamente na reta final do Rali Vinho Madeira, na segunda passagem pela classificativa do Rosário. A Comissão organizadora da prova já endereçou condolências à família."A Comissão Organizadora do Rali Vinho da Madeira e Direção de Prova lamentam confirmar que a jovem envolvida no incidente ocorrido durante a PEC 17 Rosário 2, acabou por não resistir aos ferimentos sofridos. Neste doloroso momento endereçamos os nossos sentimentos à família e amigos", pode ler-se em comunicado