Jovem morre em acidente a caminho do Rali de Portugal

Cintia Araújo perdeu a vida esta sexta-feira a caminho do Rali de Portugal. A jovem seguia num carro alugado em direção à Serra da Lousã com os amigos quando colidiram com um trator carregado de madeira.Segundo o comandante da corporação, Fernando Jorge, a vítima e os três feridos são jovens da ilha da Madeira. Cintia, de 28 anos, era uma jovem que viajava no banco traseiro do carro.O acidente envolveu um trator com um reboque carregado de madeira, que atingiu o carro numa curva acentuada na zona da Cervajota, entre Miranda do Corvo e Lamas, onde se situa um nó de acesso à Autoestrada 13.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra adiantou à agência Lusa que o alerta para o acidente foi dado às 07h41.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo com 19 operacionais e sete viaturas, além de uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).