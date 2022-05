Kalle Rovanperä e a vantagem no mundial de ralis: «46 pontos? Sim, é surpreendente»

Kalle Rovanperä venceu Rali de Portugal e tinha o pai 'babado' à sua espera para um abraço comovente Kalle Rovanperä venceu Rali de Portugal e tinha o pai 'babado' à sua espera para um abraço comovente

Kalle Rovanperä sagrou-se o mais jovem vencedor de sempre do Rali de Portugal, aos 21 anos, e alcançou a terceira vitória consecutiva esta temporada, após ter sido o melhor na Suécia e Croácia. O mesmo é dizer que venceu nas três superfícies diferentes (neve, asfalto e terra)."Ser o 1.º a ir para a estrada na sexta-feira e conseguir lutar e conquistar esta vitória é muito bom. Muito obrigado, equipa. Fizemos todos um grande esforço, num fim-de-semana com condições duras. Todos podem estar felizes", disse o piloto da Toyota, logo após o fecho da Power Stage de Fafe."Isto sabe bem, este rali é incrível, sempre com muitos fãs, inclusive muitos finlandeses aqui para me apoiarem. Na sexta-feira tivemos condições realmente difíceis, e tinhas de ser inteligente para não teres nenhum problema", afirmou, já na chegada à Exponor.A vantagem no campeonato de pilotos é de 46 pontos sobre Thierry Neuville, mas Kalle ainda não pensa encomendar as faixas. "A diferença pontual é grande. Sim, é um pouco surpreendente, mas é muito bom estar nesta posição. Ainda temos um longo caminho pela frente", apontou.Depois de dadas as entrevistas e efetuadas as formalidades necessárias na chegada à Exponor, Kalle conduziu o seu Yaris até ao parque de assistências, onde a festa foi de arromba!